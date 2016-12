De acordo com a Secretaria Estadual de Comunicação do Tocantins, o 13º salário dos servidores públicos do Estado será creditado nas contas a partir das 00 hora e estará disponível para saque nesta próxima quinta-feira, dia 22. O Governo garantiu o pagamento integral da folha.

O valor estimado da folha é de R$ 223 milhões (valor bruto) e de R$ 143 milhões (valor líquido).

Os servidores públicos do Estado aguardavam o pagamento nessa terça-feira, 20, porém, não foi realizado e o Sindicato dos Servidores Públicos (Sisepe), chegou a notificar o governador Marcelo Miranda, para o pagamento imediato. O presidente do Sisepe, Cleiton Pinheiro, criticou a falta de explicações por parte do governador Marcelo Miranda, para o atraso. O governador, por sua vez, divulgou nota nesta quarta-feira, 21, rebatendo Cleiton Pinheiro e informando esforços para o pagamento do 13°.

Sindicalistas estiveram nessa terça-feira, na Secretaria Estadual de Administração (Secad), cobrando informações.