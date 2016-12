O prefeito Laurez Moreira recebeu em seu gabinete, os representantes do grupo Gazin, que conversaram sobre a nova unidade do grupo que será inaugurada até o mês janeiro, em Gurupi.

Contente com a instalação de mais uma empresa no município, o prefeito Laurez Moreira afirmou que empresários de outros estados estão reconhecendo a importância de Gurupi e "vindo investir na nossa cidade". "Isso mostra como Gurupi está preparada e é a cidade que mais oferece oportunidade e estrutura aos empresários no Norte do Brasil", comemorou o prefeito.

Importância

De acordo com gerente Regional do Grupo Gazin, Edson Mano, a intenção é participar do desenvolvimento de Gurupi, que é uma cidade que cada vez mais vem se destacando. “Acreditamos muito no potencial deste Município, que vem mostrando mão de obra qualificada e um mercado que se expande cada vez mais. Além disso tivemos também um acesso muito fácil ao prefeito Laurez e essa disponibilidade demonstra a importância que a Prefeitura vem dando ao ramo empresarial”, justificou o empresário.

Empregos

A loja Gazin chega a Gurupi e para abrir suas portas está valorizando a mão-de-obra local, com a geração de 20 empregos diretos. “Queremos proporcionar mais oportunidades de negócios, chamando mais dinheiro para girar na praça de Gurupi e queremos nos integrar a vida deste município”, declarou o gerente.

Gazin Atacado

O grupo tem sede nacional em Douradina no estado do Paraná e atua com mais de 240 lojas em diversos estados no País como Mato Grosso, Amazonas, Pará, São Paulo, entre outros, e movimenta quase R$ 3 Bilhões por ano, no ramo varejista empregando mais de 7 mil funcionários em todo o Brasil. Recentemente, o Grupo Gazin foi declarado segundo a revista Exame, a melhor empresa para se trabalhar na linha varejo na America Latina e chega à Gurupi, atraída pelas oportunidades que a cidade vem trazendo aos investidores.