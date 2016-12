No acumulado do ano até novembro, o mercado de automóveis no Estado do Tocantins somou 27.092 veículos financiados, queda de 23,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados incluem automóveis leves, motos e pesados. Desse total, as unidades novas foram responsáveis por 16.015 das negociações, enquanto as usadas atingiram 11.077 unidades.

O levantamento é da Unidade de Financiamentos da Cetip, que opera o maior banco de dados privado de informações sobre financiamentos de veículos do País, o Sistema Nacional de Gravames (SNG).

O volume de financiamento de autos leves usados superou as outras categorias ao somar 10.090 unidades vendidas a prazo no acumulado do ano. No total, as vendas financiadas de automóveis leves acumularam 16.056 unidades financiadas de janeiro a novembro, queda de 20,6% na comparação com 2015.

A região Norte acumulou 242.939 financiamentos de veículos no acumulado do ano até novembro, retração de 19,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Deste total, os automóveis leves foram responsáveis por 141.527 das operações, enquanto as vendas financiadas de motos somaram 93.841 unidades.

Total no País

O total de veículos financiados no Brasil em novembro totalizou 404.737 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, queda de 0,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Desse total, veículos novos somaram 138.731 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 266.006.

O SNG é uma base privada de abrangência nacional que reúne as informações sobre restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de concessão de crédito. Essa base é consultada e atualizada em tempo real pelas instituições financeiras.

Sobre a Cetip

A Cetip é a integradora do mercado financeiro. É uma companhia de capital aberto que oferece serviços de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. Por meio de soluções de tecnologia e infraestrutura, proporciona liquidez, segurança e transparência para as operações financeiras, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do mercado e da sociedade brasileira. A empresa é, também, a maior depositária de títulos privados de renda fixa da América Latina e a maior câmara de ativos privados do país.

Mais de 17 mil instituições utilizam os serviços da Cetip. Entre elas, fundos de investimento; bancos comerciais, múltiplos e de investimento; corretoras e distribuidoras; financeiras, consórcios, empresas de leasing e crédito imobiliário; cooperativas de crédito e investidores estrangeiros; e empresas não financeiras, como fundações, concessionárias de veículos e seguradoras. Milhões de pessoas físicas são beneficiadas todos os dias por produtos e serviços prestados pela companhia como processamento de TEDs e liquidação de DOCs, além de registro de CDBs e títulos de Renda Fixa, e serviço de entrega eletrônica das informações necessárias para o registro de contratos e anotações dos gravames pelos órgãos de trânsito.