Educadores da cidade de Paraíso do Tocantins homenagearam a estudante Gisele Silva Andrade, 11 anos, aluna do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Irmã Julita, com um desfile em carro do Corpo de Bombeiros pelas principais ruas e avenidas da cidade. Ela recebeu medalha de prata na categoria poema na 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro (OLP).

O desfile teve início na Praça do Estudante, no Setor Pouso Alegre e finalizou na escola. A estudante recebeu homenagens da família, de amigos e de educadores. Gisele e a sua orientadora, a professora Gilvânia Neiva Rocha Caldeira, participaram da OLP, foram vencendo as etapas e, por fim, foram selecionadas para a fase presencial sobre o gênero literário Poema, ocorrida em Salvador, BA, no período de 22 a 24 de novembro.

Em Salvador, Gisele participou de palestras, de rodas de conversas, teve seu poema reescrito com a orientação de professores de universidades e ficou com a medalha de prata.

A professora Gilvânia comenta a alegria e satisfação do momento e ressalta que todo o esforço em sala de aula vale a pena. “Estou me sentindo num mundo novo de sabor e saber. Sabor de vitória por termos chegado até aqui e o sentimento bom de saber que a vida nos reserva experiências maravilhosas de aprendizagem! Que bagagem incrível eu obtive ao participar dessa olimpíada. Não imaginava sermos classificados, mesmo sabendo da capacidade dos meus alunos, pensava que isso só acontecia com os outros e não comigo. A maior alegria foi saber que minha aluna conseguiu passar para a etapa estadual, e chegar a uma semifinal nacional é bom demais. Deixamos plantada uma semente para que outros professores e alunos também se animem em participar das olimpíadas escolares”, disse.

Do Tocantins, foram classificados 16 alunos e 16 professores para a etapa presencial da 5ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, nas categorias crônica, artigo de opinião, memórias literárias e poema.