A Polícia Militar prendeu na madrugada deste domingo, 25, no Setor Santa Bárbara, região sul de Palmas, um jovem de 18 anos, acusado de tráfico de entorpecentes. Em poder do suspeito os policiais apreenderam oito pedras de substância análoga ao crack e R$ 59,00 em espécie. Já na residência do indivíduo foi encontrada uma porção considerável de substância análoga à maconha.

Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento na Avenida Santa Rita, Setor Santa Bárbara, quando identificou dois indivíduos em atitude suspeita no local. Ao perceber a aproximação policial um deles conseguiu fugir do local, o outro foi abordado e submetido à busca pessoal, momento em que localizaram a droga e o dinheiro em seu poder.

Segundo a polícia, questionado pelos policiais o suspeito teria confirmado ser traficante de drogas e informou também haver mais drogas em sua residência. No local os policiais encontraram dentro da geladeira, uma porção de maconha. O indivíduo e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os encaminhamentos legais.