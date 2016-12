Acompanhado do prefeito Pedro Clésio Ribeiro e de diversas autoridades locais, o deputado estadual Vilmar Oliveira (SD) retornou a Colmeia neste final de semana, véspera de natal, para participar da entrega de obras que compõem o calendário de obras do final da gestão 2013/2016.

Na quinta, 22, a Prefeitura de Colmeia entregou a nova Escola Carlos Chagas, recém-concluída na comunidade Matinha. Na mesma data também foram entregues à comunidade a drenagem da avenida Longuinho Vieira Junior, uma academia de saúde, o Parque Ecológico da cidade e a reforma e aquisição de equipamentos do Hospital Dr. José Moreira Guimarães.

No mesmo dia, quinta, Vilmar também participou do programa Natal Solidário, com entrega de vários brinquedos. O evento, que já é tradição há três anos, foi realizado em Colmeia e nos distritos da Matinha e Goiani dos Campos.