Mais de 20 vagas foram abertas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Tocantins na área de terminal agrícola e são ofertadas para os municípios de Palmeirante e Porto Nacional. As oportunidades são para os profissionais que tenham concluído o ensino médio, técnico ou superior. As inscrições do processo seletivo podem ser feitas até o dia 28 deste mês.

Os interessados em concorrer às vagas podem procurar o Sine Estadual, localizado na Quadra 104 Sul, Rua SE 3, Conjunto 3, Lote 25, Plano Diretor Sul, próximo ao camelódromo de Palmas, das 8h às 18h. Ou se inscrever pelo site www.vagas.com.br informando o código da vaga. A seleção será realizada na unidade central do Sine em Palmas entre os dias 3 a 5 de janeiro de 2017, das 8h às 17h.

Os candidatos selecionados para trabalhar em Palmeirante atuarão nas áreas de Operador de Terminal Agrícola I e Mecânico I. No município de Porto Nacional estão abertas as vagas para os cargos de Técnico Mecânico II, Mecânico I, Operador de Terminal Agrícola I.

Confira abaixo o código das vagas nos respectivos municípios.

Palmeirante

Código V1449185 para Operador de Terminal Agrícola I

Código V1449186 para Mecânico I

Porto Nacional

Código v1449184 para Técnico Mecânico II

Código v1449181 para Mecânico I

Código v1449180 para Operador de Terminal Agrícola I