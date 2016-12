As festividades de final de ano, férias e até mesmo a casa cheia de visitas são motivos que podem impedir algumas mães de exercitarem o ato de doar leite materno nesta época, o que ocasiona uma baixa no estoque do Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina, que atualmente conta com 40 bebês que necessitam deste alimento. Por isso, a unidade está em busca de mais doadoras voluntárias que possam ajudar a alimentar os bebês da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de Cuidados Intermediários.

A importância da doação contínua é reforçada pela coordenadora do Banco de Leite, Valquíria Pinheiro. “Nossos bebês não tem alta e eles não podem ficar sem se alimentar. Então, nesta época, a gente espera contar ainda mais com a solidariedade de nossas doadoras para que possamos manter um estoque razoável de leite humano, que nesta época tem uma queda muito grande e o estoque fica muito baixo. A gente está tendo que priorizar os bebês mais graves”, destacou.

Mesmo com a rotina um pouco apertada, há dois meses a estudante Amanda Caetano cumpre compromisso de doar leite regularmente. “Quando minha filha nasceu tive algumas dificuldades para amamentar e fui ao Banco de Leite pedir orientações. Lá fui bem recebida e vi que algumas mães que tinham os bebês internados tentavam ordenhar o leite que era pouco, foi quando eu percebi que tinha leite de sobra e poderia ajudar. Tinha dias que eu esvaziava os peitos na hora do banho para ter um alívio e isso não preciso fazer mais. Toda sobra, que graças a Deus é muita, retiro e mando ao Banco de Leite”, afirmou.

Amanda ainda falou da gratidão e felicidade que é poder ajudar outras mães e bebês. “Quando eu ainda estava grávida achava que as mulheres romantizavam demais o ato de amamentar, mas agora quando vejo minha filha mamando e o vínculo que este ato nos ajuda a manter, não tem preço. Quem dera que todas as mães tivessem esta felicidade de manter seus filhos alimentados exclusivamente com o leite delas. Por isso sou muito feliz em poder ajudar dando um pouco de mim para que estes bebês cresçam saudáveis e estas mães fiquem felizes também”, reforçou.

Como doar

Para doar, a mãe pode se dirigir ao Hospital e Maternidade Dona Regina ou ligar para o Disque Amamentação (0800-6468283), onde será feito um cadastro e o agendamento da visita do Projeto Bombeiros Amigos do Peito, quando será entregue o kit para a coleta, composto por toca, gases, máscara, materiais informativos e os frascos esterilizados. Durante a visita, os bombeiros dão toda orientação necessária sobre a coleta e a estocagem do leite.

Porto Nacional

No Hospital Materno infantil Tia Dedé, em Porto Nacional também há um posto de coleta de leite humano, onde as voluntárias podem dar sua contribuição. “Estamos funcionando de segunda a sexta-feira em horário comercial e para as pessoas que não podem vir até o posto de coleta, basta ligar que uma equipe vai buscar o material coletado ou levar o kit coleta para a voluntária”, destacou a diretora geral da unidade, Edith Aires.

O kit disponível para as doadoras contém touca, máscara, frasco de vidro esterilizado, etiquetas para identificação e folheto explicativo.