Três armas de fogo foram apreendidas e dois indivíduos detidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados pela Polícia Militar e Polícia Civil na cidade de Juarina, na manhã desta terça-feira, 27.

Durante a ação policial, um homem foi detido em posse de um revólver calibre 38 com 12 munições intactas e cinco deflagradas. E o segundo indivíduo, também detido, portava uma espingarda calibre 22 com 9 munições e uma calibre 36 com oito munições, um pote de pólvora e espoleta.

Os autores foram conduzidos à Central de Flagrante para os devidos procedimentos legais.