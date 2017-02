O deputado estadual Paulo Mourão (PT/TO) encaminhou nota à imprensa nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, lamentando o falecimento de Marisa Letícia Lula da Silva, mulher do ex-presidente Lula. "Uma mãe de família exemplar, guerreira, batalhadora que serviu ao Brasil com muita dignidade".

Para o deputado, Marisa foi uma grande parceira e alicerce do ex-presidente Lula que teve um papel importante na atividade política. Mourão informou que Marisa Letícia foi figura importante na fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). "Ela participou ativamente na fundação do Partido dos Trabalhadores, na década de 80. Foi ela quem cortou e costurou a primeira bandeira do PT. Ela é exemplo de força e coragem, que mesmo diante das perseguições que sofreram, sempre manteve firme, mediante os enfrentamentos, lutando ao lado de Lula por um país mais justo".

Confira nota na íntegra

Nota de pesar pelo falecimento de Marisa Letícia Lula da Silva

Lamentamos profundamente o falecimento de dona Marisa Letícia Lula da Silva, mulher do ex-presidente Lula, uma mãe de família exemplar, guerreira, batalhadora que serviu ao Brasil com muita dignidade.

Marisa foi uma grande parceira e alicerce do presidente Lula que teve um papel importante na atividade política. Ela participou ativamente na fundação do Partido dos Trabalhadores, na década de 80. Foi ela quem cortou e costurou a primeira bandeira do PT. Ela é exemplo de força e coragem, que mesmo diante das perseguições que sofreram, sempre manteve firme, mediante os enfrentamentos, lutando ao lado de Lula por um país mais justo.

A ex-primeira-dama deu sustentação ao governo do presidente Lula e às políticas de emancipação de uma sociedade em busca da igualdade. Idealizadora de muitas ações junto com Lula contribuiu para a construção de um país mais solidário, com políticas de igualdades, respeito ao próximo e conquistas sociais em nome do povo brasileiro e principalmente dos menos favorecidos.

O legado do seu trabalho permanecerá para sempre na memória dos brasileiros. Solidarizamos-nos e buscamos forças em Deus para que ele possa confortar neste momento de tristeza e dor o coração do presidente Lula, parentes e amigos desta guerreira.

Paulo Mourão

Deputado Estadual