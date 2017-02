O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, participa em Goiânia (GO), nesta quinta-feira, 2, e sexta-feira, 03, do 13º encontro do Fórum Brasil Central de 2017. O primeiro encontro do ano terá como pauta principal a criação do Mercado Comum do Brasil Central, que funcionará nos moldes da Zona do Euro, com circulação de mercadorias com tarifas diferenciadas.

Nesta quinta-feira, o encontro será iniciado com a reunião do Conselho de Administração do Consórcio, que definirá a pauta que será levada para Assembleia dos Governadores, assim como os últimos detalhes do contrato de rateio do Consórcio, que será assinado nesta edição do Fórum. Os membros do Conselho também tratarão do processo de consolidação do Mercado Comum do bloco.

No início da noite desta quinta os governadores dos estados membros do Consórcio Brasil Central e o estado de São Paulo assinam Protocolo de Intenções para defender a criação da Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável (RPDS), pelo Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

No encontro de governadores na sexta-feira, 03, também será destaque discussões de temáticas ligadas às ações de administração de sucesso e ferramentas de informação que facilitam a atividade pública.

Compõem o bloco os estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Distrito Federal.