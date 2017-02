A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) informou na noite desta quinta-feira, 2 de fevereiro, que foi contido um princípio de motim no Núcleo de Custódia e Casa de Prisão Provisória de Palmas (NCCPPP), no fim da tarde de hoje.

Segundo a Seciju, a equipe da Superintendência do Sistema Penitenciário Prisional, por meio dos plantonistas da unidade, com o apoio da Policia Militar e o Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote) da Polícia Civil controlaram o tumulto, com equipamento não letal, que estava sendo iniciado por presos do Pavilhão B.

Ainda de acordo com a Secretaria de Justiça, os presos já estão nas suas devidas celas e ninguém ficou ferido. A Seciju informou que todos os procedimentos para normalização do ambiente e punição dos responsáveis já foram tomados.

Facção

O motim da CPPP acontece após a morte de cinco supostos membros de facção criminosa, em Palmas.