Acontece no próximo sábado dia 4 de fevereiro, na Prelazia de Cristalândia, cidade distante 139 km da capital Palmas/TO, a nomeação do monsenhor Wellington de Queiroz Vieira para bispo da Prelazia.

O evento contará com a presença de fieis de várias cidades de Goiás e Tocantins, que fazem parte da região atendida pela prelazia, além de políticos e do arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito.

Wellington de Queiroz Vieira que é filho da cidade de Tocantinópolis será o segundo bispo do Tocantins, mas o primeiro a ser empossado e atuar no seu Estado. Com isso o Tocantins se fortalece no cenário eclesiástico.

Segundo representantes da prelazia de Cristalândia ter um bispo mais próximo da realidade local é algo que ajuda.