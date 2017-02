Na manhã desta sexta-feira, 3, por volta das 10h40, com 4.100 kg, nasceu de parto cesário no Hospital Municipal Antonio Pires o pequeno Carlos Lopes, primeiro peixense de 2017.

"Estou muito feliz! O atendimento aqui foi maravilhoso, e até me falta palavras pra dizer o quanto estou feliz. Daqui a alguns anos eu vou poder dizer ao Carlos que ele foi o primeiro de muitos que voltaram a nascer aqui em Peixe. Muito obrigado a toda a equipe médica pelo excelente atendimento" declarou emocionada Ana Clara, mãe do pequeno Carlos Lopes.

O prefeito Zé Augusto comemorou o nascimento do novo Peixense, e informou que o hospital está pronto para a chegada de mais novos cidadãos. "Graças ao esforço de toda a equipe do hospital e da Secretaria de Saúde, agora as mães da nossa cidade tem a oportunidade de fazer constar no registro do seu filho a naturalidade Peixense. Estão todos de Parabéns!”, parabenizou Zé Augusto.

Atendimento

A secretária municipal de Saúde, Julliana Pinheiro, comentou que o Hospital Municipal Antonio Pires está pronto para atendimento a todas as gestantes que optarem por terem seus partos realizados em Peixe. "A estrutura oferecida no hospital não deixa a desejar a nenhum outro. As mães que optarem por realizar o parto no município terá a garantia da melhor equipe medica e a melhor estrutura", comentou a secretaria.