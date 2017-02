Mais da metade - 53% - dos 3.350 candidatos aprovados na primeira chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a Universidade Federal do Tocantins (UFT) são da Região Norte. Com 1.292 classificados, 39% do total, o Tocantins é o estado com mais representantes na lista, seguido pelo Pará, que teve 438 classificados (13%) e pelo estado de São Paulo, com 337 (10%).

Nesta edição do processo seletivo, a UFT teve aprovados de 25 estados e do Distrito Federal. Somente o Acre não teve aprovados para a Instituição, segundo os dados dos inscritos informados pelo Ministério da Educação (MEC).

Na divisão por gênero, 59% das mas de 52 mil inscrições recebidas pela UFT foram de mulheres. Já entre os aprovados na primeira chamada, pouco mais da metade (52%) são homens.

Ainda segundo dados dos inscritos liberados pelo MEC, a procura pelas vagas reservadas a cotas pela Lei n° 12.711/2012 e para ações afirmativas (indígenas e quilombolas) teve aumento de 28% nesta edição do Sisu em relação a 2016/1, com cerca de 6,5 mil inscritos a mais nestas modalidades.