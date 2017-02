Autoria do livro é da terapeuta sexual Glícia Neves

Deve acontecer no dia 16 de fevereiro, das 18 às 20 horas, na Gep Livraria, em Palmas/TO, o lançamento do livro “Terapia Sexual- A vida com mais prazer” escrito pela terapeuta sexual e coach Glícia Neves.

A obra traz um guia para mulheres que querem prazer no sexo e no relacionamento e é o primeiro livro da profissional tocantinense que já é referência no assunto.

O livro será lançado no mesmo mês em que estreia nos cinemas brasileiros o filme “Cinquenta Tons Mais Escuros” que abordará o desejo e os sentimentos entre a bela Anastácia e o empresário Cristian Grey. Em sua obra Glícia tratará não só dos desejos carnais, mas também de assuntos relacionados a sexualidade, ao amor e a intimidade.

Além das orientações, “Terapia Sexual- A vida com mais prazer” também traz indicações para que o casal possa exercitar e aprimorar a sua intimidade. “O conhecimento só é fixado se for praticado”, disse a escritora.

O livro estará a venda em todas as livrarias físicas do Tocantins, nas principais livrarias online e pelo site: www.glicianeves.com.