Durante o encontro de gestores públicos municipais, promovido pela Associação Tocantinenses dos Municípios (ATM), que ocorreu nesta quarta-feira, 8, na sede da entidade, a vice-governadora Claudia Lelis lembrou que somente com união, parceria e planejamento os novos gestores irão conseguir desenvolver uma boa administração.

"Os desafios são enormes para os novos gestores e para superá-los será fundamental a estruturação de uma máquina operacional municipal eficiente e comprometida com a execução eficaz das ações e dos programas municipais, lembrou a vice-governadora", disse a vice-governadora. Claudia Lelis fez questão de dizer a todos os gestores que o governador Marcelo Miranda e toda gestão estadual estão, juntos e unidos, buscando soluções para os problemas municipais.

"Somos parceiros na busca por projetos e ações que beneficiem a população tocantinense. Contem conosco, seja no Palácio Araguaia ou por meio da nossa bancada federal. Os recursos são escassos, mas nós temos capacidade de trabalho, de buscar parcerias e unir esforços", lembrou Claudia. A vice-governadora fez questão de destacar ainda que o foco do trabalho do gestor deve ser sempre o atendimento primoroso a quem está pagando a conta, o cidadão tocantinense.

O presidente da ATM, João Emídio, lembrou que conhece as dificuldades enfrentadas pelos prefeitos eleitos e que também sabe da realidade de cada município, " é necessário observar as leis, respeitar a legislação, para que todos consigam fazer uma administração transparente e eficaz”, destacou.

O presidente fez questão de lembrar que o governador Marcelo Miranda honrou todos os compromissos com os municípios e que essa medida contribuiu muito para o equilíbrio das contas municipais.

O presidente da Assembleia, Mauro Carlesse, afirmou que a Assembleia permanece à disposição dos gestores municipais e que está junto com os parlamentares, prontos para promover ações que possam ajudar na administração municipal.

O prefeito de Luzinopólis, região norte do Estado, Gustavo Novato, disse que situação está difícil, mas que pretende fazer uma gestão transparente, com criatividade e planejamento. "Busco a união com os governos estadual e federal, para assim administrar com eficiência meu município", destacou o novo prefeito.

O encontro teve uma palestra sobre a realidade dos municípios brasileiros, realizada pelo consultor técnico da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Eduardo Stranz, que apresentou os números dos resultados de estudos e pesquisas da entidade municipalista nacional promovidas nos últimos anos.

Presenças

Participaram do encontro além de prefeitos, vice-prefeitos; secretários estaduais e municipais; os deputados estaduais, Wanderley Barbosa e José Bonifácio; o presidente da OAB/TO, Walter Ohofugi; o presidente do Tribunal de Contas, Manoel Pires; o vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi; entre outras autoridades.