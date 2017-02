A primeira-dama do Tocantins, deputada federal Dulce Miranda (PMDB/TO) vai a encontro com Marcela Temer, a primeira-dama do Brasil, nesta próxima quinta-feira, 9, no Palácio da Alvorada, em Brasília/DF. Embaixadora do programa Criança Feliz, Marcela vai falar sobre o tema com as esposas dos governadores. O evento deve abordar a apresentação e mobilização de ações regionais do programa.

Membro da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada Dulce tem atuado para a implementação de políticas públicas em defesa dos direitos das crianças assegurados na lei nº 13.257/16, o Marco Legal da Primeira Infância.

“O encontro será um momento importante para conhecermos mais sobre o programa Criança Feliz. É bastante louvável a participação da primeira-dama Marcela Temer como embaixadora do programa e seu interesse pela área de desenvolvimento social”, destaca Dulce Miranda.

Em seu 1º mandato de deputada federal, Dulce Miranda é vice-líder do PMDB na Câmara e já participou de comissão especial destinada a aprimorar os direitos das crianças. Ela tem experiência na defesa das minorias, dos direitos das crianças, idosos e portadores de deficiências.

Recentemente, a deputada comandou mesa redonda no IV Seminário sobre o Marco Legal da Primeira Infância. E, ainda foi aos Estados Unidos, em missão oficial da Câmara dos Deputados, para participar do Seminário de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, na Universidade de Harvard.

Social

O objetivo do programa é oferecer atendimento à chamada primeira infância, assistência a crianças de até 3 anos em situação de vulnerabilidade social.

Conforme informações do Palácio do Planalto, o evento com Marcela Temer terá palestras de especialistas e gestores sobre a Primeira Infância e almoço. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social, todos os estados, o Distrito Federal mais de 700 municípios já aderiram ao programa.