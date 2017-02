Os agricultores da área produtiva da Coaceral, no oeste da Bahia, ligados à Associação dos Produtores Rurais da Chapada das Mangabeiras (Aprochama) participaram de uma reunião na manhã da última quarta-feira, 8, para definir propostas para a elaboração do Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018.

Promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o encontro realizado no Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães foi realizado para ouvir as demandas dos produtores do Matopiba (área agrícola formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Para o presidente da Aprochama, Edson Fernando Zago, a reunião foi de fundamental importância para que as demandas dos agricultores do oeste da Bahia possam ser incluídas no próximo Plano Agrícola. “É muito importante essa iniciativa da CNA, pois possibilita que o produtor seja ouvido e dê suas sugestões. Dessa forma, orientamos as ações do poder público para que, dentro do Plano Safra, sejam priorizadas questões como: redução dos juros do crédito e financiamento agrícola, reestruturação do seguro agrícola, revisão no zoneamento agrícola, aumento da capacidade de armazenagem e mais recursos de longo prazo para correção de solo”, explicou.

Os produtores rurais presentes à reunião levantaram, por exemplo, a importância da redução das taxas de juros para o Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) e para o Crédito Agrícola, na modalidade de custeio, que a depender das condições, giram em média de 8,5% e 9,5%, respectivamente. Na reunião, também foram apontadas sugestões relacionadas à necessidade de revisão do Seguro Agrícola, para que mais produtores sejam beneficiados, a construção de uma unidade da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para regular estoques na região, além da redução dos altos custos cartoriais relacionadas ao registro de operações de crédito rural.

Ao participar da reunião, o agricultor da região da Coaceral, Luiz Pradella parabenizou a CNA por propor os encontros com os agricultores antes de consolidar o documento de toda a classe agrícola para encaminhar antes de ser fechado o Plano Agrícola, pelos Ministérios da Agricultura em conjunto com o Ministério da Fazenda.

Além dos agricultores do Matopiba, ouvidos em Luis Eduardo Magalhães, a CNA também vai se reunir com produtores das demais áreas agrícolas brasileiras. A CNA, a partir desses encontros, vai consolidar um documento, a ser entregue ao Governo Federal, abordando as prioridades do setor agropecuário para safra 2017/2018.