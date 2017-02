Para evitar transtornos aos associados nos meses chuvosos como janeiro, fevereiro e março, a Associação de Servidores Municipais de Palmas (Assemp) fez uma série de investimentos que vão evitar a interdição das piscinas do clube da entidade logos após os dias de precipitação. Nos últimos dias, a Assemp concluiu a instalação de um muro, fez obras drenagem e instalou uma vala, que evitará a acumulação de água nas piscinas.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 3 mil nestas melhorias. “Fizemos estas obras para dar maior comodidade ao nosso associado. Infelizmente, há duas semanas as piscinas foram interditadas por causa do alagamento. Com as obras, esse problema está sendo equacionado e não ser qualquer chuva forte durante a semana que vai interditar as piscinas”, ressaltou o presidente da Assemp, Jordeon Gama (J. Gama).

O clube da Assemp, localizado na chácara Recanto da Serra, n.º 66, TO-050, fundo Sest/Senat, foi totalmente reformado pela atual gestão da entidade, com remodelação total das piscinas, colocação do calçamento, instalação de churrasqueiras, mesas funcionais, mesas de sinuca, pebolins e televisor 60 polegadas. A estrutura dos brinquedos das piscinas que era de ferro e, assim, envelhecia com muita facilidade, foi modificada para inox, dando segurança e plasticidade ao local.

A ideia é seguir melhorando o clube, inclusive com um projeto de captação recursos federais que já está em andamento. Com o dinheiro, a proposta é instalar quiosques, salão de eventos, vestiários para quem joga futebol e banheiros próximos a piscinas.

Atualmente, cerca de 800 pessoas frequentam o clube por final de semana. O clube funciona de quarta-feira a domingo das 8 horas às 18 horas.