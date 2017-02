Conforme expectativa da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) a Safra 2016/2017 de grãos no Tocantins se recupera e deve bater recorde de produção. É o que apresenta o 5º levantamento de Estimativa de Produção de Grãos no Tocantins, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quinta-feira, 9.

Segundo a estimativa, o Tocantins terá uma área plantada de 1,3 milhões de hectares, um aumento de 6,6%, com relação à safra passada. Já a produção, que teve perdas de cerca de 30%, para esta safra a expectativa é de aumento de mais de 50,8%, saindo de 2,9 milhões de toneladas para mais de 4,4 milhões, ultrapassando o número recorde da Safra 2014/2015 que foi de 4,2 milhões.

A soja, grão mais cultivado no Estado, com área de 953 mil hectares, deve colher mais de 2,7 milhões de toneladas segundo a estimativa da Conab, um crescimento de mais de 64%. Já o milho, principalmente o safrinha que houve grande perda, pois foi pouco plantado ou deixou de ser plantado em decorrência da estiagem, tem expectativa de plantar 174 mil hectares e colher mais de 833 mil toneladas, um crescimento de 54,3% em relação à safra passada.

Segundo o secretário da Agricultura, Clemente Barros, esse recorde favorece em primeiro lugar os produtores, que estavam com resultados negativos da safra passada. “Esse recorde de 4,4 milhões de toneladas vem recuperar as percas que aconteceram em 2016, e, sobretudo, favorece a movimentação financeira, quer seja no volume exportado ou no volume que vai ser consumido aqui, abastecendo as esmagadoras instaladas em nosso Estado”.

Clemente Barros ressalta ainda que com esse recorde o setor vislumbra um panorama mais otimista para 2017. “E mais uma vez o setor do agronegócio contribui de forma positiva e significativa para o desenvolvimento do País”, completa.