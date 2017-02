O Sesc Tocantins abre nessa sexta-feira, 10 de fevereiro, o período de inscrições para o Núcleo de Pesquisa em Performance Arte do Sesc – 2017. Voltado para artistas visuais, estudantes universitários e demais interessados em participar de um grupo de pesquisa e ação sobre a arte da performance. As inscrições gratuitas estarão abertas até o dia 3 de março, bastando que os interessados preencham a ficha de inscrição online no link http://bit.ly/2kw5V1Q e pelo e-mail artesplasticas@sescto.com.br você pode obter mais informações.

Proposta da Coordenação de Cultura do Sesc Tocantins, por meio da Promotoria de Artes Plásticas, os encontros de formação do NPPA serão realizados uma vez por semana, no período entre março e junho, e entre agosto e novembro, no Centro de Atividades do Sesc Palmas, na 502 Norte. O primeiro encontro, agendado para o dia 10 de março, às 19h, serão definidos com os participantes os dias e horários dos próximos encontros.

