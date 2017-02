A procuradora de Justiça Vera Nilva Álvares Rocha Lira foi eleita e empossada nova coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Cesaf) do Ministério Público Estadual (MPE), em sessões do Colégio de Procuradores de Justiça realizadas nesta quinta-feira, 9.

Vera Nilva, que já esteve à frente do Cesaf em gestões anteriores, reassumiu o órgão para mandato de dois anos. Ela sucede o procurador de Justiça José Maria da Silva Júnior, que coordenou o Cesaf por dois biênios.

Ao ser eleita, a nova coordenadora agradeceu a confiança dos colegas e enalteceu o trabalho promovido por José Maria da Silva Júnior. Ela prometeu dar continuidade à essência das atividades desenvolvidas pelo seu antecessor, inclusive no que se refere às parcerias estabelecidas pelo Cesaf.

Todos os membros do Colégio de Procuradores elogiaram a gestão de José Maria e destacaram a experiência adquirida por Vera Nilva na estruturação do Cesaf.

Ao se despedir do órgão, José Maria da Silva Júnior elencou as principais ações realizadas em seu mandato, destacando a transmissão online das sessões do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior, a instalação da plataforma de ensino a distância, a realização de cursos presenciais e a distância, a implantação do programa de estágios e a criação de diversos projetos institucionais.

Também concorreram à coordenação do Cesaf, junto com Vera Nilva, os promotores de justiça Breno Oliveira Simonassi e Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira.