O deputado Paulo Mourão (PT) é o líder do bloco de partidos PT/PP na Assembleia Legislativa (AL/TO0. O documento foi apresentado em plenário na sessão matutina desta quarta-feira, dia 8, com a indicação do nome do parlamentar. O bloco é composto ainda pelos deputados Zé Roberto (PT), Valderez Castelo Branco (PP) e Amália Santana (PT). “É um bloco pacificado que já vem dos trabalhos do ano anterior”, frisou Mourão.

Segundo o deputado, o bloco tem um entendimento muito forte de se fortalecer para uma discussão melhor, na busca de conquistas ao Estado. “O bloco é formado com a concepção de representatividade a altura da sociedade tocantinense, buscando compreender e dar soluções aos problemas da saúde, segurança pública, educação e o desenvolvimento estruturado do Estado”, declarou.

Educação

Ainda na sessão da manhã desta quarta, Paulo Mourão usou a tribuna para destacar a importância de se investir na educação, a fim de que se possa atingir as camadas mais pobres da população. Ele ressaltou que a educação no País é de péssima qualidade, assim como a saúde pública, aliada a diversos outros problemas como desemprego, falta de segurança pública. “É a falência do estado brasileiro. Falta dinheiro ou falta gestão? Faltam os dois”, afirmou.

Paulo Mourão destacou que todos os países que passaram por estes desequilíbrios ao longo da sua história, encontraram a saída através da educação. “Se o estado brasileiro não tiver a compreensão que é reformulando e qualificando o processo educacional que teremos a conquista do desenvolvimento sustentável, teremos momentos breves de desenvolvimento, como temos tido ao longo da nossa história, mas teremos sempre o desequilíbrio batendo à nossa porta”, analisou.

O parlamentar criticou o advento da reeleição do executivo, que segundo ele agravou a situação brasileira, associado a dois fatores: o populismo e a corrupção. “Os dois andam juntos, quanto mais temos governos populistas, mais temos indicativos de corrupção, desvios de recursos públicos, improbidades, e cada dia se agrava a má qualidade dos serviços públicos: educação, saúde, segurança pública”, reforçou.

Para ele, a educação é primordial. Ele citou sua propositura feita há dois anos ao Governo para criação dos cursinhos pré-vestibular para atender alunos da rede pública e dessa forma oportunizar aos filhos dos mais pobres se prepararem para o vestibular com as mesmas condições dos filhos dos mais abastados. Paulo Mourão finalizou o discurso destacando que apresentará projeto de lei sobre a temática da educação. “Nesse sentido encaminharemos um projeto sobre o diagnóstico da educação sócio-educacional dos nossos municípios porque aí nascem as soluções para conquista da plena cidadania”, antecipou.