O sertanejo universitário e o melhor da música eletrônica vão embalar a noite do Rotary Clube de Colinas do Tocantins, norte do Estado nesta sexta-feira, 10. A animação da noite ficará por conta da cantora de renome nacional Thayná Bitencourt e da dupla sertaneja Felipe & Matheus, DJ Lucas FT, que prometem fazer o público dançar até o amanhecer. O evento acontece a partir das 23 horas e já e recorde de venda de ingressos.

O produtor de eventos e organizador, Michel Campelo, ressaltou a qualidade dos artistas: “Estamos trazendo para Colinas do Tocantins, o que há de melhor no mercado musical e mais inovador, além disso, os artistas que irão se apresentar estão se destacando no cenário nacional, quem vier não irá se arrepender, Thainá, Felipe e Matheus e o DJ Lucas são uma explosão”, disse.

Os artistas comandarão o agito e prometem levar o melhor da música sertaneja para o Rotary Clube.

A cantora Thayná também se apresentará no dia 11 em Araguaína.

Breve Histórico

Paulista de Guarulhos, Thayná (19 anos) se apresenta em eventos e espaços de festas há pelo menos quatro anos e recentemente ganhou notoriedade por conta dos vídeos de covers postados no Youtube. O vídeo com a versão de Eu sei de cor, da cantora Marília Mendonça, postado por Thayná no final de agosto, alcançou dois milhões de visualizações em outubro do ano passado. O mesmo observa-se com Meu coração deu pt (sucesso de Wesley Safadão e Mateus & Kauan), que alcançou um milhão de views em pouco mais de um mês.