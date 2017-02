A Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), por meio da Gerência de Desenvolvimento da Educação Indígena, realizou a abertura do ano letivo escolar indígena, nesta sexta-feira, 10, na Escola Estadual Indígena Sakruiwe, na Aldeia Funil, município de Tocantínia, simbolizando o início das aulas para todas as escolas indígenas do Tocantins.

No evento alunos e professores receberam materiais didáticos pedagógicos que servirão de auxílio nas ações de ensino e aprendizagem. Entre os materiais estão agenda para os professores, cadernos para os alunos, além de lápis, canetas, borracha e pincéis.

Para a gerente de Desenvolvimento da Educação Indígena, o momento representa um ato de carinho e de responsabilidade para com todos os estudantes. “Os estudantes da rede de ensino do Tocantins receberão um caderno especial, inclusive os estudantes indígenas também. O livro didático é o mesmo utilizado em todas as escolas, respeitando-se as diferenças culturais de cada localidade, visto que cada escola indígena trabalha em sua própria língua”, ponderou.

Na Escola Estadual Indígena Sakruiwe são ofertados o ensino infantil, o ensino do 1º ao 5º e a Educação de Jovens e Adultos do 6º ao 9º ano.

Para Elson Krensu, cacique da aldeia, o apoio da Seduc é muito importante para auxiliar no trabalho escolar. “Estamos felizes com o apoio recebido. Esse material vai ajudar no ensino e na aprendizagem dos nossos alunos. Oferecemos o ensino aqui até o 9º ano e queremos em um futuro próximo ter o ensino médio também em nossa comunidade”, comentou

Uma aula simbólica aconteceu durante a entrega dos materiais aos alunos e aos professores. Da aula, participaram cerca de 30 alunos que ficaram atentos enquanto o professor escrevia as vogais nas línguas xerente e portuguesa.

Esporte

Educação e esportes se complementam, assim, logo cedo, o técnico Gilson Wakmopte Xerente estava treinando as equipes Funil 1 e Funil 2, que estão com jogos marcados para os dias 18 e 19 de fevereiro na Aldeia Salto. Para Gilson o esporte contribui com a saúde e com a educação. “Esporte é saúde, e ajuda a melhorar o relacionamento entre os jogadores, o que facilita o trabalho do dia a dia”, comentou.