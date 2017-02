Na sessão dessa quinta-feira, 9, o vereador Léo Barbosa (SD), usou a tribuna da Câmara de Palmas para repercutir alguns de seus requerimentos e fez duras críticas a falta de alguns serviços no distrito de Taquaruçu. O vereador subiu na tribuna com algumas fotografias de ruas do distrito e ao relatar a situação, o parlamentar cobrou em regime de urgência a retomada dos serviços.

“Trago aqui imagens registradas hoje, mostrando o descaso com nosso distrito de Taquaruçu, ruas esburacadas muito lixo, falta o serviço roçagem e a coleta de galhadas e entulhos. É obrigação da prefeitura fazer a manutenção por isso peço agilidade", afirmou Léo.

O vice-presidente da Câmara levou ainda imagens de um prédio público da antiga delegacia e argumentou: "O mato alto toma conta de um espaço público e já recebi informações que há gente usando drogas neste espaço", disse.

Segundo o vereador, é lamentável que o prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB) tenha ido ate lá criar expectativas na comunidade e agora além de não reformar o prédio deixa o espaço sob mato alto, oferecendo riscos a comunidade.

O parlamentar relatou ainda que o problema com buracos, não se limita apenas ao distrito e citou ainda o problema de buracos em ruas do Aureny III.