A Comissão de Assuntos dos Direitos da Mulher iniciou seus trabalhos na última quinta-feira, 10. Em reunião para tratar de temas específicos sobre a defesa da mulher, o vereador professor Júnior Geo (PROS) destacou a relevância do assunto. “É um espaço importante para dar voz à mulher e suas demandas no município de Palmas”, destacou. Junior Geo, foi único parlamentar homem, integrante da comissão, presente nas discussões.

Na ocasião, também marcaram presença a defensora pública Vanda Sueli e a integrante da diretoria estadual da mulher, Ana Maria Guedes. Diversos conselhos e instituições como a Casa 8 de Março, também participaram do debate. Para Junior Geo, quem pode indicar os projetos ideais para atender essas demandas são aquelas que estão na luta diária em defesa da igualdade.

Júnior Geo em conjunto com a presidente da comissão, Laudecy Coimbra, deixaram o espaço para que a comunidade envie demandas e sugestões de projetos de lei para garantir direitos e um convívio justo em Palmas. “Toda e qualquer sugestão de projeto que possa atender as mulheres no município de Palmas serão extremamente bem vindas”, afirmou Geo.

Os projetos que envolvem demandas orçamentárias e não podem surgir do Executivo pelo que legisla a Lei Orgânica do Município, também podem ser recebidos e serão encaminhados como a sugestão pela comissão por requerimento ou ofício ao Executivo para que possam propor uma política mais adequada e efetiva.