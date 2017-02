A Sessão Ordinária desta próxima segunda-feira 13, na Câmara de Araguaína, trará na pauta em primeira votação o projeto de lei complementar 008/016 que altera a Lei nº 1940 do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério e o projeto de lei complementar Nº 009/2016 que Institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Fiscalização, todos de autoria do Executivo Municipal.

Também está na pauta o projeto de lei nº 081/2016 do executivo que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel público ao Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Estado do Tocantins.

Os vereadores solicitam ainda ao chefe do Poder Executivo através de requerimentos melhorias para a cidade como recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, construção de campo de futebol, instalação de lâmpadas, reforma de praça, implantação de academia ao ar livre entre outros, em anexo a pauta completa.