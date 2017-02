A Cia Art’Sacra promove nos dias 17 e 18 de fevereiro o show de humor “É tudo verdade, não tenho provas mas tenho convicção”, com o ator e humorista Hitalon Bastos. A apresentação acontece no Anfiteatro do Colégio São Francisco, em Palmas, às 20 horas, e parte da arrecadação das vendas de ingresso será destinada em prol do projeto "Paixão de Cristo", da Cia Art’Sacra.

Vencedor do campeonato nacional de stand up comedy pelo “Risadaria 2013”, o maior evento de humor da América Latina, o humorista Hitalon Bastos explica que o show aborda temas reais vivenciados do seu cotidiano. Com muito bom humor e dinamismo, ele conta histórias da sua vida e situações corriqueiras do dia a dia e leva o público a dar boas risadas durante uma hora de show. Este é o primeiro show solo do artista, também conhecido pelos shows com o grupo palmense “Comédia ao Quadrado”.

Ingresso

Os ingressos estão à venda a R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia) e podem ser adquiridos na Loja Geek, no Palmas Shopping. Há também ingressos promocionais disponíveis no site Tô no Lucro (www.tonolucro.com) pelo valor de R$ 14,00 .

Humorista

Hitalon Bastos foi vencedor do “Risadaria 2013”, considerado o maior festival de humor da América Latina. Já se apresentou com grandes nomes da comédia como Danilo Gentili, Marco Luque, Rogério Morgado, Gamarjobat (Japão), Maurcio Dollenz (Chile) entre outros.