Rei Momo e Rainha do Carnaval de 2016

A escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval Gurupi 2017 acontece na próxima sexta-feira, 17, no Uniclube, a partir das 20h e já movimenta os preparativos para a grande folia.

Competição tradicional, os interessados podem se inscrever, até sexta-feira, 12 horas, na Secretaria Municipal da Cultura, situada no Centro Cultural Mauro Cunha, à Avenida Maranhão, Centro.

Os candidatos não precisam necessariamente ser integrantes de blocos. Qualquer pessoa pode se inscrever. “A competição é democrática e aberta a toda a comunidade. Estamos preparando uma grande festa, melhorando o que já foi sucesso nos últimos anos”, afirma o diretor de Cultura, Silon Santos.