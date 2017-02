O GurupiPrev, Instituto de Previdência Social de Gurupi, registrou crescimento de 534,6% em seu patrimônio, passando de R$ 8 milhões em 2011, para R$ 52 milhões, em 2016. Segundo o presidente instituto, Gutierres Torquato, o crescimento é resultado de uma administração “séria e transparente que trata o dinheiro público com responsabilidade”, diz.

Atualmente, o instituto conta com 338 aposentados e 83 pensionistas. Todos recebem seus direitos com pontualidade no vencimento, segundo informação do prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSB). “Nossos servidores são valorosos para nós, estando eles na ativa ou aposentados e nós respeitamos o direito deles a uma aposentadoria digna e tranquila, por isso, temos hoje, um fundo previdenciário municipal sólido que muito nos orgulha”, enfatiza o prefeito.

Novo endereço

Para melhor atender ao público, a sede do GurupiPrev/Ipasgu passa a funcionar em novo endereço, a partir desta segunda, dia 13, à Rua 4, esquina com a Avenida Pará, Centro.

Segundo Gutierres Torquato, a mudança trará benefícios para os segurados, tanto do sistema previdenciário, quanto do sistema de assistência à saúde “e essa é a determinação do prefeito Laurez Moreira,melhorar sempre”, conclui o presidente.