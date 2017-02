Iniciando o percurso pelas zonas eleitorais do Estado, que estão passando por Biometria, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente, reuniu-se na manhã desta segunda-feira (13/2), com autoridades locais, forças policiais, líderes religiosos e diretores de escolas dos municípios de Formoso do Araguaia e Dueré, para tratar sobre a quinta e última fase do cadastramento biométrico dos eleitores. O diretor geral, Flávio Leali, e do juiz eleitoral Luciano Rostirolla também participaram da reunião.

Esta última fase envolve 17 zonas eleitorais, com um total de 65 municípios, concluindo a biometria no Tocantins. A 15ªZE, que tem Formoso do Araguaia como sede, abrangendo ainda o município Dueré, foi a primeira a receber a audiência pública.

A Biometria é um projeto da Justiça Eleitoral que visa garantir um processo eleitoral ainda mais seguro, célere e transparente. Ano passado foi iniciada a IV fase do Cadastramento Biométrico em 12 Zonas Eleitorais, onde o TRE-TO superou a meta e ocupou o primeiro lugar no ranking do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para a desembargadora Ângela Prudente, em 2017 a meta é ainda mais audaciosa e a Justiça Eleitoral conta com a união de esforços para concluir com êxito.

"Pela magnitude do projeto, pelo grande número de municípios envolvidos e pelas restrições orçamentárias e de pessoal por parte do TRE-TO, é necessária a definição de estratégias específicas para cada região, mas, principalmente é necessário a união de esforços e o engajamento de todos", destacou a presidente do TRE-TO.

O juiz eleitoral, Luciano Rostirolla, informou que o Cartório Eleitoral tem a capacidade de atender uma média de 200 eleitores por dia, e que o atendimento itinerante irá acontecer em Dueré nos dias 3 a 26 de abril. "Precisamos fazer o recadastramento biométrico de mais de 14 mil eleitores no município de Formoso e cerca de 3,5 mil eleitores em Dueré, por isso precisamos do apoio de todos para mobilização dessas pessoas", ressaltou.

A diretora da Escola Municipal Dalci Barros Milhomem, Maria de Jesus, acredita que é importante a participação de toda a comunidade nesse projeto. "A escola pretende ser uma multiplicadora dessas informações, já que trabalhamos com o público em geral, não só com os alunos, mas também com os pais. Além disso o voto por meio das digitais é a certeza que não haverá fraude em hipótese alguma", revelou.

O coordenador de sistemas eleitorais e logística do TRE-TO, Rogério Nogueira, também participou da reunião respondendo todas dúvidas e questionamentos dos presentes sobre o processo de Biometria.

Para facilitar o trabalho das Zonas Eleitorais foi disponibilizada a minuta do Termo de Cooperação, cessão de servidores públicos municipais, em caráter provisório, para prestarem serviços de apoio à Justiça Eleitoral. Na oportunidade a presidente do TRE-TO e o prefeito de Dueré, Valdeni Pereira de Carvalho, oficializaram a parceria para o atendimento itinerante no município.

Entrega

Após a reunião a presidente do TRE-TO entregou um veículo novo (Renault Duster) para atender a 15° Zona Eleitoral de Formoso do Araguaia. O veículo já facilitará o atendimento aos eleitores nessa Fase Final da Biometria.

Reuniões

Durante o período da tarde a equipe do TRE-TO estará se reunindo com as autoridades locais do municípios de Araguaçu. E nesta terça-feira (14/2), a partir das 9h, a reunião acontece no município de Peixe, no auditório do Fórum local.