Nesta quarta-feira, 15, vence o prazo para pagamento em cota única, com desconto de 10%, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), exercício 2017. Cerca de 120 mil veículos com placas de finais 1 e 2, que podem obter esse desconto. Caso a opção seja o parcelamento, em até 4 vezes, cujo valor mínimo para pessoa física é de R$ 200 e para pessoa jurídica, R$ 400.

Para o contribuinte que perder o desconto da cota única ou o parcelamento, há, ainda, a opção de quitar o tributo de forma integral no dia 15 de maio, data de vencimento também do licenciamento do veículo. As informações sobre o tributo, seguro DPVAT, taxa de licenciamento e calendário podem ser consultadas no site da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Para acessar os dados, basta ter em mãos o número da placa e o Renavam do veículo.

O Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE), para pagamento do IPVA, deve ser retirado no site www.sefaz.to.gov.br/ipva ou nas Agências de Atendimento da Secretaria da Fazenda. Já o pagamento pode ser feito em qualquer agência dos bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco da Amazônia, Bradesco e agências dos Correios.