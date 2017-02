O Campus de Araguaína do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) inicia a oferta do curso superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial. Os interessados devem realizar a inscrição até a próxima quinta-feira, 23, exclusivamente, pela página da unidade.

A inscrição custa 25 reais e deverá ser paga via Guia de Recolhimento da União (GRU), com vencimento até o dia 24 de fevereiro. Para solicitar isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá procurar o Setor de Protocolo e Arquivo do Campus Araguaína, até esta sexta-feira, 17, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para entregar o formulário de solicitação de isenção preenchido (Anexo V), juntamente, com o questionário socioeconômico (Anexo IV), apresentando todos os documentos requeridos.

Nesta 1ª seleção, serão ofertadas 40 vagas, o curso possibilita ao egresso variadas inserções no mundo do trabalho, desde a atuação para criação dos sistemas produtivos integrados, assim como, a especificação, a previsão e a avaliação dos resultados obtidos destes sistemas; que envolvem recursos humanos, materiais e equipamentos.

O curso tem duração de 3 anos, ou seja, 6 semestres, o período máximo que o estudante pode permanecer matriculado é 6 anos, o que equivale a 12 semestres. A matrícula deverá ser feita semestralmente, mas vale destacar que a oferta das componentes curriculares de um período ocorrerá apenas uma vez ao ano.

Confira o Edital da seleção na íntegra aqui.