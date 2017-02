Uma pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira, 15, pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria a disputa com os demais adversários se as eleições presidenciais fossem hoje. Os dados mostram que as intenções de voto do petista aumentaram de outubro do ano passado para este mês de fevereiro.

Foram testados três cenários possíveis para o primeiro turno e em todos os casos o petista está em primeiro lugar na disputa. Em um dos casos, a pesquisa traz Lula com 30,5% das intenções de votos contra 11,8% de Marina Silva; 11,3% do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ); 10,1% do senador Aécio Neves (PSDB-MG); 5% de Ciro Gomes (PDT-CE) e 3,7% de Michel Temer (PMDB).

Para o segundo turno, em todos os cenários em que foi ventilado como candidato no segundo turno, o ex-presidente também lidera.

Confira a integra da pesquisa clicando aqui.