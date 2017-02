A reitora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Isabel Auler, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (15) e deve continuar seu processo de reabilitação em casa. Ela estava há 20 dias hospitalizada após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no dia 26 de janeiro, durante uma viagem de férias na Argentina.

Segundo o boletim médico divulgado nesta manhã, após deixar o Hospital Unimed Palmas, para onde foi transferida no dia 6 de fevereiro, a reitora deve manter o tratamento com fisioterapia, bem como a orientação de repouso e visitas restritas. As informações são do professor da UFT e chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Unimed Palmas, Itágores Hoffman II.

Isabel segue com boa recuperação e deve continuar com uma rotina de exames para acompanhamento da evolução de seu quadro de saúde nos próximos dias.