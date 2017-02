Encabeçada pelo atual presidente da entidade, Jordeon Gama, o “J. Gama”, a chapa 3 “União e Transparência, o Progresso Contínua” que disputa a presidência da Associação dos Servidores Municipais de Palmas (Assemp) obteve importante apoio de representantes de categorias de servidores.

Ao manifestar seu apoio, Antonildo Alexandre, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-TO), destacou as realizações da gestão de J. Gama, como, por exemplo, a modernização da entidade, finalização da sede, a concretização das dezenas de convênios que beneficiam os trabalhadores, construção da academia e melhorias no clube, entre outras. “Convido a todos os funcionários para reeleger J. Gama, quem fez e faz a diferença pela Assemp”, disse.

Outro apoio foi de João Edmilson Lima Coelho, do Sindicato dos Agentes de Saúde do Tocantins. “[J. Gama] é uma pessoa coerente, capacitada, classista, fez pelos servidores e vai fazer mais ainda. Trata-se de um trabalhador, guerreiro, competente, honesto e idealizador”, afirmou.

Para Gama, as manifestações são importantes para a busca da reeleição. Ele acrescentou que está otimista em relação à receptividade dos servidores. “Estamos visitando as secretarias, os servidores e a nossa intenção de disputar o pleito é bem recebida. O que foi feito pela Assemp e pelos servidores nesse período tem sido reconhecido por todos, o que nos deixa com a certeza que estamos no caminho certo. E que vamos melhorar muito mais, como estamos fazendo, ouvindo os servidores e apresentando e debatendo nossas propostas”, afirmou Gama.

A eleição ocorre no próximo dia 7 de março, das 8 horas às 17 horas, na sede da Assemp.