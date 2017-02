A fim de promover a ordem e a tranquilidade durante o feriado prolongado de carnaval, a Polícia Militar desencadeará a “Operação Carnaval 2017” entre os dias 24 e 28 de fevereiro, em todo o Tocantins.

O lançamento da operação será feito durante uma palestra para os policiais militares da capital, seguida de uma entrevista coletiva concedida pelo comandante geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos, na próxima terça-feira, 21, às 14 horas, no Auditório do Comando Geral da PM, em Palmas.

A Operação Carnaval 2017 irá empregar o efetivo administrativo e operacional de policiais militares nas cidades onde ocorrem festividades de Carnaval com grande aglomeração de pessoas. A finalidade da operação é coibir delitos praticados por infratores, visando assim, proteger o patrimônio, garantir a segurança, o bem estar e a tranquilidade social.

Dentre as ações policiais a serem realizadas estão o policiamento ostensivo a pé e motorizado durante a folia, a realização de blitz e a abordagem pessoal e veicular nos perímetros urbanos e rurais. Além da intensificação da presença da Polícia Militar, transmitindo à população um aumento de segurança e a redução nos índices de ocorrências.

Durante a coletiva, a PM irá apresentar como será feito o esquema de policiamento durante o feriado prolongado de carnaval, que foi confeccionado com base em um plano de atuação estratégica, no qual os policiais militares serão empregados de forma que atenda às necessidades de cada município do estado.