O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM-TO) inicia na próxima sexta-feira, 24, as vistorias aos espaços que irão promover eventos de carnaval e que protocolaram junto à corporação, seus projetos preventivos. Até esta quarta-feira, 21, a Diretoria de Serviços Técnicos-Distec, recebeu 22 projetos, destes 12 foram aprovados e 10 reprovados.

Deve ser entregue na Distec, o projeto, as anotações de responsabilidades técnicas - ARTs, assinadas por engenheiro ou arquiteto responsável, o termo de compromisso atestando que o evento tem condições de segurança, de acordo com a Norma Técnica do Corpo de Bombeiros N° 26 que rege eventos temporários. Os empreendimentos também devem ter autorização do município, pagamento da taxa de serviços de bombeiros, além da documentação dos organizadores. A norma pode ser acessada no site do www.bombeiros.to.gov.br.

Os projetos estão sendo analisados pela Diretoria de Serviços Técnicos da corporação em Palmas e nas regionais de Gurupi, Araguaína e Porto Nacional. Na análise, o corpo técnico da Distec verifica cada projeto e propõe mudanças caso sejam necessárias para atender a legislação.

A estrutura montada deve atender às exigências quanto a guarda-corpo, altura de escada, corrimão, parte elétrica e travamento do palco e ainda preventivos de segurança, tais como: extintores, sinalização de rota de fuga, saídas de emergência, quantidade adequada de extintores de incêndio e aterramento de todas as estruturas metálicas bem como a de palcos e camarotes.

“As vistorias fazem parte do processo de aprovação do projeto, é a última fase da análise e tem por finalidade comprovar se o que foi executado corresponde exatamente o que está no projeto, como também se o que foi montado atende às normas de prevenção”, explica o capitão, Danilo Machado engenheiro da Distec.