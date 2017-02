O funcionário público de Palmas e sócio da Associação dos Servidores Municipais de Palmas (Assemp) que não for viajar no período de carnaval tem uma ótima alternativa - o clube da entidade, localizado na chácara Recanto da Serra, n.º 66, TO-050, fundo do Sest/Senat, vai funcionar a todo vapor nos quatro dias da folia de momo.

No sábado, 25 de fevereiro, na segunda-feira, 27, e na terça-feira, 28, o clube terá som mecânico, inclusive com músicas alusivas a temática do samba e marchinha de carnaval. No domingo, a festa terá som ao vivo, com um artista local. “Esse clube tem muita importância para todos os associados e sabemos que tínhamos que fazer algo especial para o carnaval. Por isso, preparamos uma programação especial, que com certeza vai agradar os frequentadores habituais e também quem usar o feriado prolongado para descansar em um local que tem piscinas de qualidade e uma ampla estrutura para os associados da Assemp”, ressaltou o presidente da Assemp, Jordeon Gama (J.Gama).

Melhorias

Neste mês, a Assemp fez uma série de investimentos para evitar a interdição das piscinas do clube da entidade logos após os dias de chuvas. Foi instalado um muro e realizadas obras drenagem, com a colocação de uma vala, que evitará a acumulação de água nas piscinas.

Ao todo, foram investidos cerca de R$ 3 mil nestas melhorias. O clube da Assemp foi totalmente reformado pela atual gestão da entidade, com remodelação total das piscinas, colocação do calçamento, instalação de churrasqueiras, mesas funcionais, mesas de sinuca, pebolins e televisor 60 polegadas. A estrutura dos brinquedos das piscinas que era de ferro e, assim, envelhecia com muita facilidade, foi modificada para inox, dando segurança e plasticidade ao local.

A ideia é seguir melhorando o clube, inclusive com um projeto de captação recursos federais que já está em andamento. Com o dinheiro, a proposta é instalar quiosques, salão de eventos, vestiários para quem joga futebol e banheiros próximos a piscinas.

Atualmente, cerca de 800 pessoas frequentam o clube por final de semana. O clube funciona de quarta-feira a domingo das 8 horas às 18 horas.