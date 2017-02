Os eleitores do Tocantins que deixaram de votar nas três últimas eleições podem ter o título cancelado. No Estado, 12.140 eleitores poderão ficar sem o documento. Na capital, Palmas, 2.089 pessoas estão com pendências com a Justiça Eleitoral. Em Araguaína, segundo maior colégio eleitoral são 1.575 eleitores, em Gurupi, 1.329.

Os eleitores que constarem na relação de faltosos deverão comparecer ao cartório eleitoral no período de 2 de março a 2 de maio de 2017 para regularizar sua situação. O cidadão deverá apresentar documento com foto que comprove sua identidade, Título Eleitoral e comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento.

O não comparecimento para comprovação do exercício do voto, da justificativa de ausência ou do pagamento das multas correspondentes implicará o cancelamento automático do título de eleitor, a ser efetivado de 17 a 19 de maio deste ano.

Cada turno do pleito é considerado uma eleição e a Justiça Eleitoral não expedirá nenhuma notificação ao eleitor informando sobre a pendência no cadastro eleitoral.

Mais informações: 0800 6486 800, na Ouvidoria Eleitoral. O eleitor também poderá consultar sua situação eleitoral no site: www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-eleitoral/consulta-por-titulo