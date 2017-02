Os turistas que visitarem o Parque Estadual do Jalapão (PEJ), a partir desse feriado de carnaval encontrará o local com algumas melhorias. Trata-se de obras executas por meio de parcerias realizadas com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), órgão responsável pela administração do Parque e gestão da Unidade de Conservação.

Nos últimos dias aconteceram reforma na pista de pouso, patrolamento das vias internas da sede do PEJ, patrolamento na frente da Base das dunas – entrada para as dunas, na TO-255, reforma e instalação de porteira na entrada da sede do Parque, também na TO - 255 e instalação de porteiras de controle de acesso às dunas.

Segundo o gerente das Unidades de Conservação, Parques Estaduais e Monumento Natural, Marcelo Henrique Costa Rodrigues, a execução das obras irá refletir em melhorias significativas para o Parque. E só foram possíveis devido a uma parceria. “Foi muito relevante à parceria com a Prefeitura de Mateiros, que entrou com as máquinas”, contou.

Outros recursos importantes foram às doações voluntárias feitas pelos turistas, que visitam as dunas, explicou. O gerente reforçou ainda que o objetivo dessas reformas é oferecer melhores condições aos turistas que visitam o Parque Estadual do Jalapão.

Fazem parte deste rico patrimônio natural as dunas de areias douradas; rios e cachoeiras de águas cristalinas e inúmeras veredas, que abrigam o buriti e o capim dourado, matéria-prima do artesanato tocantinense, conhecido internacionalmente. Produtos que são fonte de renda para dezenas de famílias das comunidades quilombolas da região.

Dentro deste contexto de proteção e monitoramento, o Naturatins tem como ações a busca da sustentabilidade local, no sentido de unir as suas principais características, que são suas belezas naturais, com as atividades desenvolvidas pelos moradores da região, que atuam como parceiros do Parque.