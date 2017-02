Na tarde dessa quinta-feira, 23, a equipe multimissão a bordo da aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), órgão ligado a Secretaria da Segurança Pública, efetuou o combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu uma região de mata, as margens da ferrovia norte-sul, no Distrito de Luzimangues, zona rural de Porto Nacional.

A equipe do Ciopaer foi acionada às 15 horas pela administração da plataforma multimodal da ferrovia, para auxiliar no combate a um incêndio, ocasionado por uma descarga elétrica de um raio, na mata que fica localizada entre o Centro de Distribuição de Combustíveis e o Terminal de Cargas da Ferrovia Norte Sul.

De imediato, o helicóptero decolou e, após chegar ao local, a equipe do Ciopaer, composta por policiais civis, policiais militares e bombeiros militares, fez uma rápida avaliação da ocorrência e deu início ao combate as chamas, utilizando para isso, o equipamento denominado hilibalde, que é acoplado ao helicóptero e tem capacidade para transportar até 545 litros de água de cada vez.

Por mais de duas horas, a aeronave da SSP realizou o lançamento de 18 bolsões de água no sentido de controlar o incêndio e impedir que as chamas alcançassem proporções ainda maiores, ameaçando atingir os tanques de combustíveis localizados as margens da ferrovia norte-sul.