O Capital da Fé, evento realizado pela Prefeitura de Palmas, terá sua abertura oficial neste próximo sábado, 25. Por conta das constantes chuvas, houve atraso na montagem da estrutura, o que provocou mudança na programação, transferindo as atrações que se apresentariam nesta sexta-feira, 24, para a próxima quarta-feira, 1º.

Segundo o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Cristiano Rodrigues, a decisão não compromete a realização do evento, que vem se consolidando a cada ano. “Tivemos aumento de público a cada edição, o que prova que o Capital da Fé tem conquistado o coração dos palmenses, de pessoas de outras cidades, e até de outros Estados”, frisou.

Com a alteração, as nove atrações que se apresentariam nesta sexta-feira, 24, como Fernandinho, Markinhos Rocha e Lucas Veiga, serão transferidas para quarta, 1º, encerrando a programação do Capital da Fé 2017, cuja expectativa de público é de 180 mil pessoas, nos cinco dias do evento, superando as 144 mil da edição de 2016.

Confira as atrações:

Sábado, 25-02-2017

Rubens Uchôa (evangélico)

Marcos Nunes (evangélico)

Tiago Brado (católico/nacional)

Pregador Luo (evangélico/nacional)

Eros Biondine (católico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Domingo, 26-02-2017

Mylla Karvalho (evangélico/nacional)

Léo Brandão (evangélico/nacional)

Adriana Arydes (católico/nacional)

Preto no Branco (evangélico/nacional)

Rosa de Saron (católico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Sara (evangélico)

Segunda-feira, 27-02-2017

Adoração e Vida (católico/nacional)

Davidson Silva (católico/nacional)

Dominus (católico/nacional)

Pe. Fábio de Mello (católico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Terça-feira, 28-02-2017

André e Felipe (evangélico/nacional)

Thiago Makie (evangélico)

Priscila Alcantara (evangélico/nacional)

Anderson Freire (evangélico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Quarta-feira 01/03/2017

Lucas Veiga (evangélico)

Thiago Mangela (evangélico)

Carlos e Mariano (evangélico)

Alan Marquezine (evangélico)

Pr. Wesley (evangélico)

Fernandinho (evangélico/nacional)

Markinhos Rocha (evangélico)

DJ JP (evangélico)

Cecília Viola (evangélico)