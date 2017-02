A Prefeitura de Gurupi antecipou o pagamento de salário dos servidores públicos municipais, configurando um costume que se repete há mais de quatro anos. O mês de fevereiro será pago nesta sexta-feira, 24.

“A pontualidade sempre foi uma preocupação nossa. Honrar os pagamentos é uma forma de valorizar não só o servidor, mas também suas famílias e poder proporcionar um carnaval confortável a todos”, frisou o prefeito Laurez Moreira.

Planejamento

Para a secretária das Finanças, Keila Iwasse, planejamento e economia são importantes para consolidar o compromisso com os servidores. “Para pagar adiantado, nós nos programamos de acordo com a arrecadação do Município, e economizamos com a redução da folha”, explicou.

Após 31 anos na Prefeitura, a servidora Marlene Lustosa Gomes passou por muitas dificuldades com outras gestões que não honravam o pagamento da folha em dia. Ela explicou que a realidade hoje é totalmente diferente. “Com o salário adiantado, nós pagamos em dia nossas contas e somos bem recebidos em qualquer estabelecimento, pois o vendedor tem confiança em vender”, comemorou a servidora.