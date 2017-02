O Rapper gospel Pregador Luo e o cantor católico Eros Biondini irão comandar a abertura do Capital da Fé, neste próximo sábado, 25. O Festival de Música Gospel acontece a partir das 19 horas, na Vila Olímpica, localizada na Avenida Teotônio Segurado. A abertura do evento, que aconteceria na sexta, 24, foi adiada para o sábado, em razão das chuvas que atrasaram a montagem da estrutura de palco. As atrações da sexta-feira se apresentarão na quarta-feira, 01.

A noite de abertura contará também com shows de Rubens Uchôa (evangélico), Marcos Nunes (evangélico), Tiago Brado (católico/nacional) e do DJ JP (evangélico). Os shows serão alternados em dois palcos no formato geo space, com uma passarela ligando-os.

O DJ João Paulo, mais conhecido como DJ JP, mais uma vez estará comandando o som todas às noites no palco do evento. Ele destaca o potencial que o evento tem para divulgação, principalmente em outros estados. “O Palmas Capital da Fé abre muitas portas, e por ter participado de outras edições, eu tive a oportunidade de participar de eventos na Bahia e Piauí, pois o evento é bem avaliado fora do Estado, e cresce mais a cada dia”, disse.

Pregador Luo

O Rapper Pregador Luo é paulistano, líder e fundador do grupo Apocalipse 16 e proprietário do selo independente 7 Taças, pelo qual lançou seus 13 títulos. Com 25 anos de carreira, Luo lançou seu 16º álbum, Governe.

Somados, todos os lançamentos da gravadora independente 7 Taças ultrapassam a marca de um milhão de cópias comercializadas. Luo também conta com mais de 50 milhões de visualizações no Youtube e milhares de seguidores no Twitter, Facebook e Instagram. (Fonte Facebook – Pregador Luo).

Em seus álbuns, Luo aborda conteúdos espirituais, motivacionais e atuais. Temas como religião, política, esporte, respeito às mulheres, a valorização da cultura afro e latino-americana.

Eros Biondini

Eros Biondini é membro da Renovação Carismática Católica (RCC) e fundador da Missão Mundo Novo. Atua na evangelização há 25 anos junto aos movimentos católicos, trabalhando intensamente em defesa da vida e da dignidade humana. É idealizador do “Cristo é o Show”, um dos maiores eventos cristãos do país e do programa Mais Brasil - TV Canção Nova, que apresentou durante três anos. (Fonte http://www.erosbiondini.com)

Circuito Palmas Capital da Fé

O circuito vai contar com a Vila Gastronômica, com 60 estandes de comida e artigos gospel. Os ganhadores da última edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu comercializarão os pratos vencedores do concurso. Dentro do circuito não será permitida a venda de bebida alcoólica.

Neste ano, a expectativa da Prefeitura de Palmas é reunir mais de 180 mil pessoas durante as cinco noites do Capital da Fé, superando a edição passada que registrou quase 150 mil pessoas e a primeira edição com um público de 90 mil.

Confira as atrações:

Sábado, 25-02-2017

Rubens Uchôa (evangélico)

Marcos Nunes (evangélico)

Tiago Brado (católico/nacional)

Pregador Luo (evangélico/nacional)

Eros Biondine (católico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Domingo, 26-02-2017

Mylla Karvalho (evangélico/nacional)

Léo Brandão (evangélico/nacional)

Adriana Arydes (católico/nacional)

Preto no Branco (evangélico/nacional)

Rosa de Saron (católico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Sara (evangélico)

Segunda-feira, 27-02-2017

Adoração e Vida (católico/nacional)

Davidson Silva (católico/nacional)

Dominus (católico/nacional)

Pe. Fábio de Mello (católico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Terça-feira, 28-02-2017

André e Felipe (evangélico/nacional)

Thiago Makie (evangélico)

Priscila Alcantara (evangélico/nacional)

Anderson Freire (evangélico/nacional)

DJ JP (evangélico)

Quarta-feira 01/03/2017

Lucas Veiga (evangélico)

Thiago Mangela (evangélico)

Carlos e Mariano (evangélico)

Alan Marquezine (evangélico)

Pr. Wesley (evangélico)

Fernandinho (evangélico/nacional)

Markinhos Rocha (evangélico)

DJ JP (evangélico)

Cecília Viola (evangélico)