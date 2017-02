Organizado pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, representada pelo secretário Arnaldo Bahia, o domingo, 26, registrou maior público que compareceu quase que em massa no Carnafolia 2017, em Porto Nacional.

Com cerca de 13 mil pessoas concentradas no Circuito Beira-Rio, a grande atração da noite, a banda baiana, Papazoni, abalou as estruturas de Porto Nacional, em clima de muita animação e interação com o público e paz.

O clima festivo e de paz, seguiu até a apresentação da última atração da noite, a dupla Daiane e Paulino.

Nesta segunda-feira, 27, quem anima a festa é o cantor baiano, Tatau. Além das Bandas regionais, Orquestra Porto Big Band, Juarez Falcão e Jovem Samba.