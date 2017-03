Quebrando recorde de público com aproximadamente 140 mil pessoas prestigiando o evento em apenas três dias, o Palmas Capital da Fé segue nesta terça-feira, 28, prometendo animar a galera com a presença dos cantores renomados no cenário gospel Anderson Freire e Priscila Alcântara. A programação começa a partir das 19 horas na Vila Olímpica.

Cantor, produtor musical, arranjador e multi-instrumentista brasileiro, conhecido como intérprete de música cristã contemporânea e compositor para uma série de artistas, o capixaba Anderson Freire é na atualidade um dos campeões em gravação (como autor) e vendas (como intérprete). Seus dois CDs solo conquistaram Ouro (Identidade e Raridade), Platina (Identidade, Raridade), Platina Duplo (Raridade), Platina Triplo e Diamante (Raridade). Além da indicação ao Grammy Latino 2013, como Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa, conquistou o Troféu Promessas 2013, da Rede Globo, como Melhor Cantor.

Já a paulista Priscilla Alcântara também começou sua carreira aos dois anos, cantando na igreja em que frequentava com seus pais. Em busca de gravadora para lançar seu primeiro CD, Priscilla participou de alguns programas de televisão. Atualmente é conhecida pelos seus sucessos, “Tudo é Teu”, “Meu primeiro amor” e “Espírito Santo”.

O público presente contará ainda com a apresentação dos artistas: Thiago Makie, André e Felipe e DJ JP.