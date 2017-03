Quem precisa implementar a renda pode contar com os cursos de capacitação semi-profissionalizantes oferecidos em Palmas, por meio do projeto de geração de renda Apoiando e Acreditando nas Famílias do Estado do Tocantins (Aafeto), desenvolvido pela Secretaria Estadual do Trabalho e da Assistência Social (Setas).

Para este mês, estão abertas as inscrições aos cursos de manicure, fibras de coco, bordado ponto russo, patchwork e cabeleireiro. Podem se inscrever qualquer pessoa, a partir de 15 anos de idade. As aulas terão início na próxima segunda-feira, 6, das 8h às 12h e das 14 às 18h. Para o curso de cabeleireiro, será das 20h às 22h, nos núcleos da 305N, Aureny I e Aureny III. A Setas está ofertando 129 vagas. A carga horária é de até 120 horas, com exceção para cabeleireiro que terá duração de 3 meses.

Vale ressaltar que os cursos da Aafeto são permanentes e os interessados que não conseguirem vagas para esta capacitação poderão deixar os nomes na lista de espera, e os mesmos serão chamados por ordem da lista.

“Com os cursos oferecidos pelo Governo do Tocantins, os alunos têm a oportunidade de melhorar a qualidade de vida e consequentemente a renda, com a comercialização dos seus próprios produtos. Isso tem impacto direto na vida dessas pessoas”, disse a secretária, Patrícia do Amaral.

Aafeto

Por meio da Aafeto, o Governo do Estado visa dar oportunidade a população tocantinense de gerar sua própria renda. Com as oficinas, as pessoas podem trabalhar em casa dando atenção aos filhos e garantindo o sustento da família.

Inscrições

Região Norte

305 Norte, alameda 02, lote 02.

Região Sul

Jardim Aureny I, quadra WS 01, rua Amazonas, esquina com rua Tefê. (63) 3218-2047

Jardim Aureny III, quadra 170 A, avenida J, lote 14.